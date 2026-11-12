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12 ноября, 15:52

Туризм

В РСТ не зафиксировали роста обращений россиян из-за "жалящего" планктона на Пхукете

Фото: depositphotos/Iakov​

Страховые компании не зафиксировали роста числа жалоб российских туристов из-за "жалящего" планктона на Пхукете. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как объяснил руководитель комитета союза по страхованию Кирилл Сгибнев, такое явление считается обычным для тропических морских курортов. Из-за мелких морских организмов могут появляться жжение, покраснение кожи и возникать болезненные ощущения, напоминающие ожог крапивой.

Он уточнил, что подобные обращения встречаются регулярно, но сейчас увеличения их числа по сравнению с предыдущими периодами не наблюдается.

"Оснований говорить о массовой проблеме сейчас нет", – подчеркнул Сгибнев.

Туроператор Tez Tour добавил, что обращений граждан России за медицинской помощью или консультациями в связи с подобными случаями не поступало. Официальных уведомлений от государственных органов Таиланда о массовом появлении медуз или особой ситуации на острове тоже не было.

Однако при необходимости в отдельных районах Пхукета возможны временные ограничения, связанные с купанием, а также появление красных предупреждающих флагов. В РСТ посоветовали туристам обращать внимание на предупреждения на пляжах, соблюдать рекомендации спасателей и воздерживаться от купания в местах, где действуют ограничения.

Россиянам напомнили, что в случае возникновения сильного жжения или других выраженных симптомов после контакта с морскими организмами нужно обратиться за медицинской помощью, связавшись со страховой сервисной компанией по телефону, который указан в полисе.

Ранее канал SHOT сообщал, что российские туристы на Пхукете столкнулись с болезненными ощущениями и жжением кожи после купания в море. Это связано с "жалящим" планктоном, который заполнил местные бухты. По словам отдыхающих, неприятные симптомы возникают после контакта с крошечными морскими организмами, которые практически невозможно заметить в воде.

Их размер составляет всего несколько миллиметров, а прикосновение к коже вызывает резкую боль, напоминающую ожог крапивой. Предположительно, это могут быть мелкие медузы или близкие к ним виды.

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