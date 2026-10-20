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20 октября, 10:49

В мире

Туристов на Пхукете предупредили об опасном нашествии медуз

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Отдел по провинции Пхукет таиландского департамента морских и береговых ресурсов выпустил предупреждение для местной администрации, спасательных служб и туристов об опасном нашествии медуз. Об этом пишет РИА Новости.

В прибрежных водах Пхукета и соседних островов наблюдается значительно больше медуз разных видов, в том числе опасных для человека, чем обычно бывает в этом регионе в последние недели сезона дождей. Также встречаются кубомедузы, яд некоторых видов которых может быть смертельно опасным.

Другие виды медуз, ужалив, способны вызвать сильную головную боль, повышение температуры, опухание и боли в конечностях. Специалисты призывают путешественников к повышенной осторожности при купании в море, а администрации пляжных районов – к принятию мер по повышению готовности спасательных и медицинских служб к оказанию первой помощи.

Спасатели напоминают, что места ужаления медузами нельзя промывать пресной водой. Для обработки следует применять раствор уксуса, который всегда есть у спасателей на пляжах, или раствор сока алоэ. При получении ожога туристу предпочтительно сразу обратиться к спасателям или медикам, которые смогут определить, какой именно вид медузы его ужалил, и исходя из этого назначать лечение.

"Не все виды ядов медуз нейтрализуются раствором уксуса или алоэ, для некоторых необходимы другие препараты для обработки ужаленного места, а иногда и противоаллергические инъекции", – говорится в предупреждении.

Ранее спасательная служба пляжа Патонг на Пхукете сообщила об опасных колониях ядовитых полипов – физалиях, известных как "португальские кораблики". Они могут встречаться как на суше, так и в море. Отдыхающих призвали не прикасаться к медузам.

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