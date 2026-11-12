В Госдуме предложили ускорить повышение МРОТ до 35 тыс руб

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо в кратчайшие сроки поднять до 35 тысяч рублей. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС выразила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Она напомнила, что в 2027 году МРОТ повысят до 28 935 рублей, а к 2030 году он должен дойти до 35 тысяч. По словам Кавшар, фракция ЛДПР последовательно выступает за более высокий уровень минимальной оплаты труда, поскольку рост цен, тарифов и ощутимая для россиян инфляция требуют пересмотра текущих ориентиров.

Парламентарий подчеркнула, что в зависимости от МРОТ рассчитываются некоторые социальные выплаты, включая больничные и пособия при рождении ребенка.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить МРОТ на уровне не ниже 60 тысяч рублей. По его словам, в стране быстро повышаются расходы граждан. В первом полугодии 2026-го россияне стали откладывать вдвое меньше средств – всего 4,4%. Расходы увеличились на 13,7%, а доходы – лишь на 7%.