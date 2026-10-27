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27 октября, 14:17

Политика

В ГД предложили сделать семейную налоговую выплату автоматической

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перевести семейную налоговую выплату в проактивный, автоматический формат предложила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая масштабы межведомственного взаимодействия, а также востребованность этого инструмента поддержки, видится логичным рассмотреть возможность введения проактивного, автоматического формата таких выплат", – сказала Кавшар.

Депутаты подготовят соответствующее предложение в Минтруд.

Сейчас заявление на выплату подают в МФЦ, территориальные органы Социального фонда России (СФР) или через портал "Госуслуги". Большую часть сведений о заявителях фонд запрашивает самостоятельно, однако в ряде случаев отдельные справки необходимо предоставлять лично.

Семейная налоговая выплата представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного за прошлый год. Получить ее могут работающие родители, усыновители и опекуны с двумя или более детьми при условии, что все они являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее рассказал, что средний размер семейной налоговой выплаты в 2026 году составил 30,5 тысячи рублей. По словам министра, всего Минтруду удалось охватить около 1,5 миллиона работающих граждан, которые воспитывают порядка 3,4 миллиона детей.

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