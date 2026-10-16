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16 октября, 15:18

Общество

Средний размер семейной налоговой выплаты в России составил 30,5 тыс рублей

Фото: depositphotos/Tiko0305

Средний размер семейной налоговой выплаты составил 30,5 тысячи рублей в 2026 году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, передает РИА Новости.

Он отметил, что Минтруду удалось охватить около 1,5 миллиона работающих граждан, которые воспитывают порядка 3,4 миллиона детей.

Ранее Котяков рассказывал, что средний срок рассмотрения заявлений на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет четыре дня. Абсолютное большинство заявлений – 99,7% – отработали в установленные сроки.

В свою очередь, в Общественной палате предложили продлить срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки.

По мнению гендиректора Института научно-общественной экспертизы Сергея Рыбальченко, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться.

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