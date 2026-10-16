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16 октября, 15:51

Общество

Во Владивостоке врачи извлекли зубной протез из легких пациента

Фото: телеграм-канал Mash

Во Владивостоке хирурги краевой клинической больницы № 2 извлекли зубной протез из дыхательных путей 43-летнего пациента. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мужчина знал о том, что вдохнул посторонний предмет, еще пять лет назад, однако скрывал это от специалистов из-за страха перед процедурами. За это время его состояние ухудшилось: пациент начал часто болеть и испытывать постоянную тяжесть в груди. Медики неоднократно лечили его от бронхита и других воспалений, но не могли установить истинную причину недомогания.

За помощью приморец обратился только после развития гнойной пневмонии. К этому моменту зубной протез прочно врос в промежуточный бронх и полностью покрылся грануляционной тканью. Пациента госпитализировали, операция по удалению инородного тела заняла около часа. В настоящее время мужчина остается под наблюдением хирурга.

Ранее врачи Республиканского онкоцентра Дагестана прооперировали женщину с гигантским новообразованием молочной железы. Размер опухоли – более двух футбольных мячей. Новообразование росло на протяжении двух лет, однако пациентка годами не обращалась к медикам и игнорировала сигналы собственного тела.

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