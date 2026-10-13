Врачи в Бурятии спасли беременную с расслаивающей аневризмой селезеночной артерии

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В Бурятии врачи спасли беременную женщину с редкой патологией – расслаивающей аневризмой селезеночной артерии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В середине сентября пациентку без сознания доставили в Городской перинатальный центр. Во время операции врачи обнаружили в брюшной полости более 2 литров крови. На фоне кровопотери, достигшей 7,5 литра, у женщины остановилось сердце. Медики в течение 8 минут проводили сердечно-легочную реанимацию. Операция продолжалась 3 часа.

Для спасения пациентки врачи использовали реинфузию – кровь собрали, очистили и вернули в организм. Позднее гистологическое исследование подтвердило диагноз – "расслаивающую аневризму селезеночной артерии". В Минздраве республики подчеркнули, что такая патология встречается крайне редко.

После операции женщину перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Сейчас она идет на поправку.

Ранее в Ингушской республиканской клинической больнице спасли 104-летнего мужчину, поступившего с повторным тяжелым ишемическим инсультом. Первый инсульт он перенес за 5 лет до этого. Пациент провел первые сутки в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а лечение осложняли заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.

После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение, где к восстановлению подключились реабилитолог, логопед, психолог, кардиолог и инструкторы лечебной физкультуры. Сейчас мужчина идет на поправку, и при сохранении положительной динамики его планируют выписать домой с рекомендациями по дальнейшей реабилитации.