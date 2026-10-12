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12 октября, 10:39

Общество

Челябинские хирурги прооперировали 99-летнюю пациентку с опухолью слепой кишки

Фото: vk.ru/zdrav174

Хирурги городской больницы Златоуста в Челябинской области успешно провели две операции 99-летней пациентке, у которой диагностировали опухоль слепой кишки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Как уточнили в ведомстве, в хирургическое отделение горбольницы женщина поступила с острой кишечной непроходимостью. В абдоминальной хирургии это состояние считается одним из самых опасных: без экстренной помощи у пациента развивается воспаление брюшины, угрожающее жизни.

Как рассказал главврач по хирургии горбольницы Ильнур Галиуллин, во время срочного вмешательства врачи обнаружили опухоль слепой кишки и наложили обходной илеотрансверзоанастомоз. Затем у пациентки развилось осложнение, из-за которого потребовалась повторная операция.

Эффективное взаимодействие специалистов из разных областей – хирургов, анестезиологов и реаниматологов – позволило пациентке преодолеть тяжелейшее испытание, добавил он.

Галиуллин отметил, что женщина перенесла два оперативных вмешательства, ее состояние оценивается как стабильное, а сама она уверенно идет на поправку.

В министерстве подчеркнули, что выписали пациентку в день ее рождения: ей исполнилось 100 лет. Впереди у женщины плановый этап лечения онкологического заболевания.

Ранее врачи в Сергиево-Посадской больнице спасли мужчину, которого укусила гадюка в лесу. После прогулки у пациента развился сильный отек ноги, лихорадка, а по пути в стационар он многократно терял сознание.

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