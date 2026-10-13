В Ингушетии врачи спасли 104-летнего мужчину с повторным тяжелым инсультом

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Врачи Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ) спасли 104-летнего мужчину, который поступил к ним с повторным тяжелым инсультом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Пациента госпитализировали 8 октября с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу. Первые сутки он провел в реанимации регионального сосудистого центра в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказала заведующая отделением сосудистой неврологии ИРКБ, кандидат медицинских наук Аза Баркинхоева, этот инсульт стал для мужчины вторым – первый он перенес пять лет назад. Лечение осложняли сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.

Благодаря слаженной работе врачей и медсестер состояние пациента удалось стабилизировать. Уже на вторые сутки он пришел в сознание и пытался отвечать на вопросы. Мужчину перевели в профильное отделение, где к его восстановлению подключилась мультидисциплинарная команда: реабилитолог, логопед, психолог, кардиолог и инструкторы лечебной физкультуры.

В правительстве отметили, что в данный момент состояние пациента продолжает улучшаться. При сохранении положительной динамики его планируют выписать домой с рекомендациями по дальнейшей реабилитации.

Ранее хирурги городской больницы Златоуста в Челябинской области успешно провели две операции 99-летней женщине, у которой выявили опухоль слепой кишки. Состояние пациентки было стабильным, в связи с чем ее выписали домой. Впереди у нее плановый этап лечения онкологического заболевания.