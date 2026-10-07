Кардиохирурги в Новосибирске спасли женщину с аномалией развития сосудов

Фото: depositphotos/wedmov

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске провели сложнейшую операцию 46-летней пациентке из Республики Алтай. У женщины обнаружили редчайшую аномалию развития сосудов – ее сердце сдавливало образование диаметром 12 сантиметров, наполненное кровью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медцентра.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на одышку и перебои в работе сердца. Рентгенологи выяснили, что неизвестное образование не только нарушает коронарный кровоток, но и в любой момент может разорваться, что привело бы к мгновенной смерти.

Кардиохирург, директор института патологии кровообращения НМИЦ имени академика Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев рассказал, что к операции подготовились основательно. Аппарат искусственного кровообращения подключили через бедро и яремную вену, поскольку добраться до перекрытой верхней полой вены было бы сложно. Затем врачи остановили сердце и вскрыли полость гигантской аневризмы со стороны раздутого устья коронарной артерии.

В ходе вмешательства выяснилось, что речь идет о крупной сосудистой мальформации – врожденной аномалии, при которой смешивается артериальная и венозная кровь. Обычно это клубок мелких сосудов, но в данном случае сброс крови происходил напрямую из левых отделов сердца в правые через ответвление коронарной артерии.

В клинике отметили, что хирурги закрыли аномальное сообщение заплатой и восстановили коронарную артерию. Заключительным этапом стало вмешательство по поводу фибрилляции предсердий.

Несмотря на крайне сложную анатомию сердца, пациентка выписывается с нормальным сердечным ритмом и без угрозы дальнейшего развития ишемической болезни. По оценкам врачей, такая уникальная картина формировалась у женщины более 20 лет.

Ранее врачи в Подмосковье извлекли из желудка мальчика тайский амулет благополучия. Ребенок играл с фигуркой и случайно проглотил ее. Операцию провели с помощью эндоскопической петли без единого разреза – манипуляция заняла около пяти минут и прошла успешно.