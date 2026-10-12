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12 октября, 14:02

Общество

Уральские врачи спасли ребенка с саморезом в глазнице

Фото: МАХ/"Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области"

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга сохранили глаз и зрение двухлетнему мальчику, в глазницу которого попал саморез. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенок получил травму дома во время ремонта: он побежал, споткнулся и упал на саморез. Рентген показал, что инородный предмет проник глубоко под нижнюю стенку глазницы в верхнечелюстную пазуху. Ребенка экстренно госпитализировали.

Для проведения операции создали мультидисциплинарную бригаду из специалистов по анестезиологии и реанимации, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии.

"Саморез вошел в глазницу под таким углом, что, по счастливому стечению обстоятельств, не повредил жизненно важные структуры. Задачей нашей команды было с ювелирной точностью удалить инородное тело", – рассказал челюстно-лицевой хирург ДГКБ № 9 Сергей Пименов.

Ранее в Набережных Челнах медики удалили женщине швейную иглу, которая застряла в брюшной полости. Размер инородного тела составил около трех сантиметров. Операцию, которая заняла порядка 20 минут, провели малоинвазивным способом, без полостных разрезов.

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