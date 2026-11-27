Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тематический состав, приуроченный к 200-летию кондитерской фабрики "Рот Фронт", начал курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Это уже 25-й брендированный состав, который вышел на линии метро с начала 2026 года", – заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, полгода пассажиры смогут знакомиться с историей знаменитого производства сладостей и узнавать, как появились известные с детства конфеты.

"Ранее мы уже знакомили пассажиров с историей "Рот Фронт" в рамках выставки в метро. В рамках поручений Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт как культурное пространство", – добавил Ликсутов.

В семи вагонах состава расскажут, с чего началась история предприятия, какая продукция появилась первой и когда в Москве открылась первая постоянная торговая точка фабрики. Отдельная тема – происхождение названия "Рот Фронт" и его значение.

Еще одна часть экспозиции посвящена развитию кондитерского производства: пассажиры смогут сравнить, сколько времени уходило на изготовление 8 тонн продукции 100 лет назад и сколько требуется сейчас. Кроме того, гражданам раскроют секрет многослойной начинки карамели "Москвичка" и объяснят, откуда взялось название конфет "Птичье молоко".

"Фабрика "Рот Фронт" – пример предприятия, которое вот уже 200 лет остается одним из лидеров кондитерской отрасли. В ассортименте – более 300 наименований продукции: конфеты, шоколад, халва и другие изделия. Продукция пользуется спросом не только у россиян, но и среди потребителей 50 стран мира", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, городская поддержка помогает предприятию сохранять традиции, расширять ассортимент и модернизироваться, а также укреплять индустриальный потенциал столицы в России и за рубежом. Гарбузов подчеркнул, что сегодня Москва является центром пищевой промышленности страны.

По оформлению вагонов также можно проследить, как менялись ассортимент и упаковка в разные эпохи и как на это влияли исторические события.

Тематические поезда стали для Московского метрополитена традицией: пассажиры знакомятся с историей, культурой и достижениями страны во время поездок. С 2013 года на линии вышло более 335 таких составов. Их посвящали значимым культурным событиям, выдающимся личностям, пассажирским сервисам, памятным датам и регионам России.

Ранее тематический состав, посвященный рыбным рынкам "Москва – на волне", вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метро. Вагоны декорированы изображениями представителей речной и морской фауны, а также любопытными фактами об их повадках, местах обитания и распространении по России. Например, можно узнать, что карп зимой, испытывая кислородное голодание, снижает обмен веществ и впадает в спячку, прячась в грунте.