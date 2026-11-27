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Средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков с наибольшим объемом привлеченных рублевых депозитов физических лиц по итогам второй декады ноября увеличилась на 0,02 процентного пункта, достигнув 13,33% годовых. Об этом сообщили в Банке России.

В сентябре этот показатель впервые с весны поднялся выше 13%. Максимальное значение за всю историю измерений фиксировалось во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%. Минимальное – в первой декаде октября 2020-го: 4,33%.

Средняя максимальная ставка является ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует кредитным организациям привлекать средства граждан не дороже, чем значение этого показателя плюс 2 процентных пункта.

Наблюдение проводят по 10 банкам: Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, "Московский кредитный банк", Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Почта Банк и ПСБ.

Ранее стало известно, что некоторые российские банки начали предлагать россиянам сложные финансовые продукты при открытии вкладов. Например, клиентам навязывают программы долгосрочных сбережений (ПДС) или накопительное страхование жизни. Особенно уязвимой категорией остаются пожилые люди.