Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект продления Октябрьского проспекта в Троицке реализован почти наполовину. Об этом сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Продолжаются работы по устройству основания дорожной одежды и прокладке инженерных коммуникаций. Завершить реализацию проекта планируется в следующем году", – рассказал заммэра.

Длина нового четырехполосного участка составит почти 2,5 километра. Дорога пройдет от улицы Профессора Летохова до Калужского шоссе, обеспечив связь с Большой Октябрьской улицей, а также соединив Садовую улицу с улицей Академика Харитона.

По словам Ефимова, новая дорога улучшит транспортное сообщение между кварталами Троицка и повысит доступность жилых районов. Кроме того, для пассажиров появятся новые маршруты городского транспорта, а автомобилисты получат удобный выезд на Калужское шоссе.

С сентября 2024 года строительство участка ведется под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы провели девять выездных проверок с участием подведомственного Центра экспертиз. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и материалов на соответствие утвержденному проекту.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Проектируемый проезд № 6662 свяжет Родниковую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Проезд продлят и реконструируют. На дороге появятся светофоры и современные остановки, а также наземные переходы, автостоянки и велосипедные дорожки. Будет ходить и городской пассажирский транспорт.

