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19 июня, 17:20

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство велопешеходного моста через Москву-реку между районом Филевский Парк и Мнёвниковской поймой продолжается. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Позади важный этап работ – возведение временного технического моста. Это специальное вспомогательное сооружение, с которого при помощи кранов будет производиться монтаж блоков пролетного строения на временные опоры", – отметил мэр.

Специалисты используют для возведения моста метод укрупнительной сборки. Они собирают отдельные металлоконструкции в блоки пролета уже на площадке.

Собянин добавил, что также идет строительство двух постоянных опор для моста на левом берегу. Столько же разместят на другой стороне – около парка "Фили". Еще один пешеходный мост будет построен в западной части Мнёвниковской поймы. Оба объекты должны быть готовы в 2027 году.

"Мосты станут яркими акцентами активно развивающегося в пойме городского кластера и обеспечат жителям сразу трех районов комфортный пешеходный доступ к социальным и транспортным объектам", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что создание новых пешеходных связей в городе отвечает целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее мэр Москвы рассказал, что улицу Родниковую и автодорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединит Проектируемый проезд № 6662. Указанный проезд будет продлен и реконструирован. Соответствующие работы закончат в 2028 году. Объединение дорог позволит улучить транспортную доступность районов Ново-Переделкино и Солнцево.

Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку

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