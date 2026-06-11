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11 июня, 10:37

Мэр Москвы

Собянин: Родниковую улицу свяжут с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проектируемый проезд № 6662 свяжет Родниковую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Проезд продлят и реконструируют. На дороге появятся светофоры и современные остановки, а также наземные переходы, автостоянки и велосипедные дорожки. Будет ходить городской пассажирский транспорт.

Работы планируют завершить в 2028 году – будет улучшена транспортная доступность в районах Ново-Переделкино и Солнцево. Кроме того, улучшится подъезд к горнолыжному комплексу "Ново-Переделкино" и зданию участков мировых судей. Позже к важным социальным и культурным объектам будут перенесены остановки. Помимо этого, в планах:

  • реконструкция и строительство Проектируемых проездов № 6522, 6521 и 635;
  • организация подъездов к деревне Орлово и СНТ "Западный";
  • создание наземной парковки возле спорткомплекса "Арктика".

Собянин добавил, что в районе Солнцево в этом году закончат строительство и реконструкцию дороги на участке Волынской до Родниковой улицы. После реализации от трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до Волынской улицы и дальше до Боровского шоссе появится прямая связь.

"Мы комплексно подходим к развитию улично-дорожной сети во всех районах столицы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – заключил градоначальник.

Мэр ранее сообщал о строительстве путепровода над Ярославским направлением МЖД, который обеспечит связь между Малыгинским проездом и улицей Малыгина. На текущий момент ведется возведение подпорной стены со стороны Малыгинского проезда. Проект предусматривает установку 14 опор – 12 промежуточных и двух крайних. Согласно плану, строительство будет завершено в 2028 году.

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