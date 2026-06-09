Собянин: новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Малыгинский проезд и улицу Малыгина соединит новый путепровод над Ярославским направлением МЖД, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что данный путепровод даст возможность скорректировать имеющиеся маршруты городского транспорта, а также сократить время на межрайонные поездки в среднем на 7–10 минут. Будет улучшена транспортная доступность таких районов, как Лосиноостровский, Северное Медведково, Бабушкинский и Ярославский.

Помимо этого, будет на 14% уменьшена нагрузка на Енисейскую улицу и на 6% на северную часть МКАД.

Сейчас специалисты возводят подпорную стену со стороны Малыгинского проезда, а всего у путепровода будет 14 опор – 12 промежуточных и две крайние. Предполагается, что работы будут завершены в 2028 году.

"Формирование дорожного каркаса столицы – один из основных приоритетов городского развития. Он соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – заключил мэр.

Ранее Собянин провел осмотр строящейся станции "Звенигородская" Рублево‑Архангельской линии метро. Открытие станции позволит оптимизировать маршруты до "Москва‑Сити" и Большой кольцевой линии, а также повысит уровень комфорта проживания в районе. По словам президента компании‑подрядчика Дмитрия Евсеева, строительные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

