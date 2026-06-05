Финальный участок МСД запустят до конца года

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Движение транспорта по финальному участку Московского скоростного диаметра (МСД) запустят до конца этого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что с 2011 года городские власти ежегодно вводят в среднем около 100 километров дорог.

"Основные работы традиционно проходят в теплое время года, но и за холодный сезон с начала года за счет городского бюджета мы уже ввели свыше 12 километров дорог", – сказал собеседник агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Ефимова, в настоящее время завершаются несколько крупных проектов. В частности, до конца 2026 планируется достроить финальный участок МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Вице-мэр уточнил, что в Москве также продолжается строительство последнего участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая свяжет сразу пять вылетных магистралей и станет одной из ключевых дорог в ТиНАО и ЗАО. Параллельно развиваются транспортные связи внутри столицы – в районах "Большого Сити", в том числе Шелепихинской набережной, Филевской и Мнёвниковской пойм.

"Один из самых интересных объектов ближайших лет – мост-парус через Москву-реку, который планируем открыть в 2027 году", – подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что власти Москвы рассматривают платные дороги как дополнительный элемент транспортной системы. Они не заменяют существующие трассы, а создают альтернативные маршруты. Сейчас в работе два таких объекта: магистраль от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, а также трасса вдоль Малого кольца железной дороги от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта, заключил заммэра.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет 20 внеуличных пешеходных переходов. При этом 11 из них уже открыты на четырех введенных участках магистрали. Оставшиеся появятся на последнем участке – от улицы Поляны до Варшавского шоссе.