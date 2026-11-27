Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Жители Московского региона чаще других направляют обращения на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщили в эфире программы ИС "Вести".

По состоянию на 14:00 от жителей Москвы поступило 8% от всех обращений, а от проживающих в Подмосковье – еще 7%. Третье место по активности занимает Краснодарский край – 5%. В пятерку также вошли Челябинская и Ростовская области, от которых поступило 4 и 3% соответственно.

Социальная политика стала самой популярной темой обращений – на нее приходится 18% всех вопросов. Второе место разделили инфраструктура, а также государство и общество, включая вопросы взаимодействия с органами власти, – по 11% у каждой из категорий.

Прямая линия с Путиным пройдет 10 декабря. Глава государства подведет итоги 2026 года и ответит на вопросы журналистов и граждан.

Отправить вопросы можно через мобильное приложение, сайт moskva-putinu.ru, СМС и ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8 (800) 200-40-40, текстовые и видеовопросы можно направить через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Для этого также есть чат-бот в МАХ – max.ru/moskvaputinu.

Также принимать обращения будут представители "Ростелекома", активисты "Молодежки Народного фронта", ветераны СВО и участники волонтерских сообществ "Народные полки".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что за первые часы с начала приема обращений для прямой линии с Путиным россияне прислали около 100 тысяч вопросов. По его словам, анализ обращений уже идет: вопросы рейтингуют, чтобы понять, какие темы находятся в топе, а какие не столь актуальны. При этом большинство вопросов направили женщины старше 50 лет.