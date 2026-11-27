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Депутаты заксобрания Еврейской автономной области единогласно приняли закон, запрещающий с 1 марта 2027 года продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в регионе. Об этом сообщил областной парламент.

Власти отметили, что Еврейская автономная область присоединилась к десяткам субъектов России, где уже введены ограничения на продажу вейпов. Спикер законодательного собрания Александр Добровольский пояснил, что главная цель закона – сохранение здоровья детей, а значит, и здоровья нации.

До этого аналогичный запрет на продажу вейпов приняли в Тюменской области, Камчатском крае, Крыму, Липецкой, Волгоградской, Омской, Псковской и Новгородской областях.

Также продажа электронных систем доставки никотина будет запрещена в Кабардино-Балкарии, Брянской и Астраханской областях, Татарстане, Амурской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Калининградской, Ленинградской областях, Карелии и других регионах.

