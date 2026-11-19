Российский школьник умер после курения вейпа, сообщили СМИ. Почему электронные сигареты становятся причиной таких трагедий и как регионы ограничивают их продажу, разбиралась Москва 24.

Смерть от курения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

16-летний житель Башкирии скончался после курения электронной сигареты. Как сообщил вице-премьер республики Урал Кильсенбаев в своем аккаунте в соцсетях, после очередной затяжки состояние парня резко ухудшилось: он упал и начал задыхаться. Прибывшие медики экстренно госпитализировали школьника, но спасти его не удалось.

Позднее выяснилось, что подросток около года регулярно курил вейп и кальян, а компьютерная томография показала двусторонние изменения легких.

Ранее похожий случай произошел в Забайкалье, где 19-летний молодой человек скончался в реанимации после курения вейпа. При этом, как отметил телеграм-канал Baza, парень сам вызвал скорую из-за сильной одышки, уже в больнице ему диагностировали острую дыхательную недостаточность.

На фоне таких случаев регионы продолжают ужесточать правила продажи электронных сигарет. Например, Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон о полном запрете розничной продажи вейпов с 1 марта 2027 года.

Председатель местного парламента Александр Бельский пояснил, что при работе над документом учитывались тревожные показатели и свидетельства врачей, которые убедили депутатов принять решение быстрее.





Александр Бельский председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Город обозначил свою позицию предельно четко: когда речь идет о здоровье детей, никаких полумер быть не может.

Ранее аналогичные ограничения ввели более 20 российских регионов, среди которых Амурская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Калининградская, Ленинградская области, Карелия и другие.

Еще в ряде субъектов, включая Мурманскую область и Республику Коми, соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении.

В Госдуме также отмечали, что за последний год врачи зафиксировали рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, причем чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет.

С одной затяжки?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вероятно, подросток из Башкирии погиб от развития EVALI – поражения легких, связанного с употреблением вейпов, рассказал в беседе с Москвой 24 врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

"Это заболевание опасно тем, что может развиваться очень стремительно на фоне полного благополучия. И никогда не известно, сколько потребуется затяжек человеку – подростку или взрослому, – чтобы болезнь развилась", – добавил он.

Кроме того, у кого-то заболевание протекает в легкой форме, а у других может привести вплоть к летальному исходу.

"Что касается того, что в таких новостях часто фигурируют подростки: их организм еще не до конца сформировался, он растет. Они более чувствительны к воздействию внешних факторов. Вероятно, это тоже сыграло свою роль в развитии заболевания", – пояснил врач.

Эксперт также обратил внимание на то, что эта болезнь не до конца изучена, особенно ее механизм развития.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Мы знаем, что развивается поражение легких по типу острого респираторного дистресс-синдрома у взрослых. Это процесс, который происходит очень стремительно и зачастую требует реанимационных мероприятий: искусственной вентиляции легких, интубации. Если вовремя не оказать помощь, не доставить человека в стационар, то действительно практически ничего сделать нельзя.

Также коварство заболевания в том, что до конца не известно, какое конкретное вещество или их комбинация вызывает тяжелое течение. Поэтому нельзя указать и конкретные группы риска. Каких-то других рекомендаций, кроме полного отказа от вейпов, также дать невозможно.

"Так как мы не знаем конкретную причину развития, лечение патогенетическое: используются высокие дозы глюкокортикостероидов внутривенно, но на причину мы при этом не воздействуем", – пояснил врач.



Врач предупредила о риске развития дыхательной недостаточности из-за вейпов

Первые признаки, по которым можно понять, что человеку нужна экстренная помощь после курения вейпа, обычно схожи: он начинает задыхаться, возможно появление синевы на губах, бледность кожных покровов, возникновение испарины.

"Затем начинает тормозиться сознание: человек становится более вялый, плохо отвечает на вопросы, медленнее реагирует на окружающие раздражители. Это следствие того, что из-за поражения легких нарушается вентиляция и газообмен, что приводит к кислородному дефициту в организме, органы начинают страдать", – пояснил Овечкин.

Отвечая на вопрос о необходимости усиления контроля, эксперт высказал мнение, что на данный момент нужно добиваться исполнения текущих законов. Употребление вейпов достаточно серьезно нормировано и регламентировано. Однако, эти нормы не всегда соблюдаются, и это приводит к печальным последствиям, когда молодые люди и дети погибают от употребления вейпов, хотя данные приборы не должны к ним попадать в руки.

Кроме того, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказал мнение, что запретить вейпы стоит по всей стране, так как ограничения в отдельных регионах не могут быть достаточно эффективными, сообщает "Газета.ру".





Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья Региональные запреты неэффективны, если часть регионов не введет аналогичные учреждения. Просто появятся каналы доставки. Запрещать можно централизованно, на федеральном уровне. Что делать курящим? Лучше бросить вредную привычку.

Однако, он добавил, что даже частичный запрет способен снизить доступность вредящих здоровью людей устройства и остановить рост их новых потребителей.

