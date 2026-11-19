Российский школьник умер после курения вейпа, сообщили СМИ. Почему электронные сигареты становятся причиной таких трагедий и как регионы ограничивают их продажу, разбиралась Москва 24.
Смерть от курения
16-летний житель Башкирии скончался после курения электронной сигареты. Как сообщил вице-премьер республики Урал Кильсенбаев в своем аккаунте в соцсетях, после очередной затяжки состояние парня резко ухудшилось: он упал и начал задыхаться. Прибывшие медики экстренно госпитализировали школьника, но спасти его не удалось.
Позднее выяснилось, что подросток около года регулярно курил вейп и кальян, а компьютерная томография показала двусторонние изменения легких.
Ранее похожий случай произошел в Забайкалье, где 19-летний молодой человек скончался в реанимации после курения вейпа. При этом, как отметил телеграм-канал Baza, парень сам вызвал скорую из-за сильной одышки, уже в больнице ему диагностировали острую дыхательную недостаточность.
На фоне таких случаев регионы продолжают ужесточать правила продажи электронных сигарет. Например, Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон о полном запрете розничной продажи вейпов с 1 марта 2027 года.
Председатель местного парламента Александр Бельский пояснил, что при работе над документом учитывались тревожные показатели и свидетельства врачей, которые убедили депутатов принять решение быстрее.
Ранее аналогичные ограничения ввели более 20 российских регионов, среди которых Амурская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Калининградская, Ленинградская области, Карелия и другие.
Еще в ряде субъектов, включая Мурманскую область и Республику Коми, соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении.
В Госдуме также отмечали, что за последний год врачи зафиксировали рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, причем чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет.
С одной затяжки?
Вероятно, подросток из Башкирии погиб от развития EVALI – поражения легких, связанного с употреблением вейпов, рассказал в беседе с Москвой 24 врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
"Это заболевание опасно тем, что может развиваться очень стремительно на фоне полного благополучия. И никогда не известно, сколько потребуется затяжек человеку – подростку или взрослому, – чтобы болезнь развилась", – добавил он.
Кроме того, у кого-то заболевание протекает в легкой форме, а у других может привести вплоть к летальному исходу.
"Что касается того, что в таких новостях часто фигурируют подростки: их организм еще не до конца сформировался, он растет. Они более чувствительны к воздействию внешних факторов. Вероятно, это тоже сыграло свою роль в развитии заболевания", – пояснил врач.
Эксперт также обратил внимание на то, что эта болезнь не до конца изучена, особенно ее механизм развития.
Также коварство заболевания в том, что до конца не известно, какое конкретное вещество или их комбинация вызывает тяжелое течение. Поэтому нельзя указать и конкретные группы риска. Каких-то других рекомендаций, кроме полного отказа от вейпов, также дать невозможно.
"Так как мы не знаем конкретную причину развития, лечение патогенетическое: используются высокие дозы глюкокортикостероидов внутривенно, но на причину мы при этом не воздействуем", – пояснил врач.
Врач предупредила о риске развития дыхательной недостаточности из-за вейпов
Первые признаки, по которым можно понять, что человеку нужна экстренная помощь после курения вейпа, обычно схожи: он начинает задыхаться, возможно появление синевы на губах, бледность кожных покровов, возникновение испарины.
"Затем начинает тормозиться сознание: человек становится более вялый, плохо отвечает на вопросы, медленнее реагирует на окружающие раздражители. Это следствие того, что из-за поражения легких нарушается вентиляция и газообмен, что приводит к кислородному дефициту в организме, органы начинают страдать", – пояснил Овечкин.
Отвечая на вопрос о необходимости усиления контроля, эксперт высказал мнение, что на данный момент нужно добиваться исполнения текущих законов. Употребление вейпов достаточно серьезно нормировано и регламентировано. Однако, эти нормы не всегда соблюдаются, и это приводит к печальным последствиям, когда молодые люди и дети погибают от употребления вейпов, хотя данные приборы не должны к ним попадать в руки.
Кроме того, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказал мнение, что запретить вейпы стоит по всей стране, так как ограничения в отдельных регионах не могут быть достаточно эффективными, сообщает "Газета.ру".
Однако, он добавил, что даже частичный запрет способен снизить доступность вредящих здоровью людей устройства и остановить рост их новых потребителей.