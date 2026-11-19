19 ноября, 11:03Регионы
Продажу вейпов запретят в Амурской области с марта 2027 года
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Розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них полностью запретят в Амурской области с 1 марта 2027 года. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщили в министерстве экономического развития области.
Документ в парламент внесло министерство экономического развития области. По данным министерства, запрет поможет в том числе снизить риски для здоровья молодежи и бороться с формированием никотиновой зависимости.
Кроме того, с 1 марта 2027 года у министерства появятся полномочия по региональному госконтролю за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Ведомство будет контролировать исполнение запрета, выявлять нарушения и применять предусмотренные законом меры.
До этого аналогичный запрет на продажу вейпов приняли в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Калининградской области, Ленинградской области, Карелии, Марий Эл, Ульяновской области, Удмуртии и других регионах РФ.
В это же время в Госдуме заявляли, что только за последний год врачи зафиксировали увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего, по словам парламентариев, от этого страдают подростки и молодые люди до 35 лет.