Фото: 123RF.com/litunyaroslav

Розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них полностью запретят в Амурской области с 1 марта 2027 года. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщили в министерстве экономического развития области.

Документ в парламент внесло министерство экономического развития области. По данным министерства, запрет поможет в том числе снизить риски для здоровья молодежи и бороться с формированием никотиновой зависимости.

Кроме того, с 1 марта 2027 года у министерства появятся полномочия по региональному госконтролю за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Ведомство будет контролировать исполнение запрета, выявлять нарушения и применять предусмотренные законом меры.

До этого аналогичный запрет на продажу вейпов приняли в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Калининградской области, Ленинградской области, Карелии, Марий Эл, Ульяновской области, Удмуртии и других регионах РФ.

В это же время в Госдуме заявляли, что только за последний год врачи зафиксировали увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего, по словам парламентариев, от этого страдают подростки и молодые люди до 35 лет.

