В Удмуртии запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года

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В Удмуртии прекратят продавать вейпы с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект в двух чтениях приняли на заседании депутаты Госсовета республики, передает ТАСС.

За принятие закона проголосовали 49 депутатов, один воздержался. Как отметил председатель постоянной комиссии по здравоохранению Госсовета Александр Шаклеин, электронные системы доставки никотина стали популярной альтернативой обычным сигаретам. Несмотря на это, их использование также сопряжено с многочисленными рисками.

"Особенно тревожным является тот факт, что подростки в возрасте 13–17 лет стали основными потребителями никотинсодержащей продукции. И рост их увлечения вейпами в 5 раз превышает показатели среди взрослых", – отметил он.

Кроме того, жидкость для вейпов оказывает негативное влияние на здоровье, в результате этого в разы увеличивается количество обращений в поликлинику и число госпитализаций в стационары.

Ранее сообщалось, что в 28 российских регионах рассматривается возможность введения полного запрета на розничную продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Право устанавливать такой запрет субъекты получили после принятия закона о лицензировании оборота табачной продукции, который Владимир Путин подписал 26 июня. Региональные ограничения смогут вводиться с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

В Пермском крае полный запрет на продажу вейпов действует с 1 марта 2026 года. С 1 сентября этого года аналогичные меры заработали в Нижегородской области и Северной Осетии – Алании.