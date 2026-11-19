Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Молодежный парламент Москвы и Евразийский международный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому в столице появится молодежный дипломатический клуб, сообщила пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Агентству "Москва".

Соглашение было подписано при поддержке Студенческой республики БРИКС. Как уточнила заместитель руководителя ведомства Марина Прозорова, открытие такого клуба позволит молодым людям научиться вести переговоры и выступать перед большой аудиторией, а также организовывать мероприятия, развивать молодежные сообществ и создавать проекты.

В программу включены тренинги, мастер-классы, деловые игры и дебаты. Занятия для участников будут бесплатными. В роли экспертов выступят преподаватели университета и ведущие специалисты – вместе с ними члены клуба разберут реальные примеры дипломатических и управленческих решений.

Присоединиться к проекту смогут активисты Молодежного парламента Москвы в возрасте от 16 до 30 лет. Для этого потребуется оставить заявку на официальном сайте и пройти собеседование.

Ранее сообщалось, что за Клубом наставников Москвы закрепили статус постоянно действующего экспертного сообщества по развитию наставничества. Решение принято в связи с увеличивающимся интересом бизнеса к инструментам подготовки кадров, а также необходимостью создания постоянной площадки для обмена опытом и распространения эффективных решений.

Внедрение программ наставничества помогает организациям уменьшить текучесть кадров примерно на 20%, сократить расходы на адаптацию новых работников на 15–25%, ускорить выход новых сотрудников на полную производительность на 30–50%, а в некоторых случаях – добиться роста финансовых показателей бизнеса.