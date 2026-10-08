Минпросвещения: самым популярным направлением в кружках РФ является социально-гуманитарное

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самыми востребованными направлениями дополнительного образования в России являются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ в MAX.

День работников дополнительного образования традиционно отмечается в России 8 октября. В ведомстве отметили, что по социально-гуманитарным программам занимаются 7,81 миллиона детей, в физкультурно-спортивных секциях – 6,38 миллиона детей, а в художественных кружках – 6,34 миллиона школьников.

На данный момент в стране работают почти 37 тысяч школьных театров, более 12,2 тысячи школьных хоровых коллективов и свыше 3,2 тысячи образцовых детских коллективов. Кроме того, в РФ открыты более 17,3 тысячи школьных медиацентров и порядка 37,6 тысячи школьных и 2,5 тысячи студенческих спортивных клубов.

"Положительная динамика также наблюдается и по техническим программам: за два года охват ими вырос с 2,55 миллиона детей до 3,59 миллиона, а естественно-научными – с 2,63 миллиона до 3,55 миллиона. Наиболее существенный рост отмечен в туристско-краеведческом направлении: с 964,1 тысячи детей до 1,57 миллиона, что составило 62,6%", – дополнили в Минпросвещения.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что ведомство уделяет внимание развитию в кружках и секциях программ, связанных с информационными технологиями, робототехникой, медиа и другими востребованными направлениями.

Кроме того, в Минпросвещения также делают акцент на развитии кадрового потенциала. Кравцов рассказал, что этой осенью завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям – 2026".

В результате полученный опыт и идеи педагогов дополнительного образования из разных регионов страны используют в других проектах.

Ранее стало известно, что более 140 тысяч кружков и секций доступны для столичных школьников, их посещают свыше 1,5 миллиона ребят – почти 90% учеников. Особое внимание в столице уделяют современным направлениям, в частности искусственному интеллекту и другим технологиям, которые будут востребованы в будущем.

Спектр занятий при этом становится все разнообразнее: появляются новые необычные программы, например по подводной робототехнике, биологической криминалистике и кухонной биохимии.