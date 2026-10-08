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08 октября, 10:33

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работника дополнительного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сфере дополнительного образования Москвы работают десятки тысяч педагогов, которые каждый день помогают детям раскрывать свои таланты. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин, поздравляя работников допообразования с их профессиональным праздником.

Мэр напомнил, что в столице насчитывается 140 тысяч кружков и секций – это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Занятия в них посещают свыше 1,5 миллиона юных москвичей. Это почти 90% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

По словам Собянина, ребята осваивают технические, естественно-научные, спортивные и творческие направления, изучают иностранные языки. Свои успехи они демонстрируют на городских, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.

Градоначальник отметил, что эти дети закладывают прочную основу для будущего развития столицы.

"Поздравляю всех московских работников дополнительного образования с профессиональным праздником! Спасибо за ваш колоссальный труд, душевную заботу о подрастающем поколении", – сказано в поздравлении.

Собянин пожелал педагогам крепкого здоровья, новых педагогических идей и благодарных учеников.

В новом учебном году творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширили образовательные программы. Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.

Например, в детской музыкальной школе при Московской средней специальной музыкальной школе (МССМШ) имени Гнесиных открылась программа "Музыкальный инжиниринг". Она рассчитана на три года: ученики освоят музыкальную грамоту, работу с электронным звуком и основы программирования.

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