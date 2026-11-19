Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На рыбных рынках "Москва – на волне" пройдут специальные акции ко Всемирному дню рыбного хозяйства, который отмечают 21 ноября. Праздник посвящен ответственному рыболовству, бережному отношению к рыбной продукции, сохранению водных ресурсов и поддержке всех, кто связан с этой отраслью. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для желающих приобрести рыбу будет действовать скидка 15% с 20 по 22 ноября. Она распространяется на 31 вид стейков, включая как онлайн-заказы, так и покупки на рынках. Акция действует на привычные позиции и на экзотические виды рыб, например на два вида зубатки, сайду, форель, марлин, кету, масляную рыбу, кижуч, тунец, рыбу-меч, нерку, калкан, чавычу и пангасиус.

В эти же дни в 14:00 на площадках в Косино-Ухтомском районе и Митине пройдут дегустации. В пятницу, 20 ноября, и воскресенье, 22 ноября, гостям предложат попробовать стейки, чтобы сравнить зубатку и сайду. В субботу, 21 ноября, ожидается основной поток посетителей, поэтому программу расширят: гостям представят блюдо с гарниром – обжаренную сайду с пенне.

На прилавках будет представлена рыба и морепродукты, которые добыли разными способами – традиционными и технологичными. Дикая северная рыба после зимнего подледного лова замерзает естественным путем на морозе, что дает возможность сохранить плотную структуру мяса, полезные вещества и вкус. Морских ежей вручную добывают в холодных водах Баренцева моря, потом доставляют в Москву самолетом.

Толстолобиков, живых карпов, амуров и осетров везут из аквакультурных хозяйств, расположенных недалеко от столицы, в специальных грузовиках с водой. Минтай и продукцию из него поставляет крупный производитель, который обладает несколькими специализированными промысловыми судами, оборудованными цехами заморозки.

Партнеров "Москва – на волне" выбирает заранее и проверяет их надежность и отношение к делу. Сотрудничество с разными поставщиками и регулярное обновление ассортимента позволяют предоставлять покупателям широкий выбор продукции круглый год. Разница во вкусе дикой и фермерской рыбы для гурманов очевидна, но именно аквакультура с условиями, близкими к естественной среде обитания, помогает сохранять ассортимент вне зависимости от сезона.

Кроме того, рынки работают с компаниями из дружественных стран: их экзотические позиции разнообразят рацион покупателей и могут поддержать интерес к рыбе и морепродуктам. Часть продукции производят в собственном цехе. Посетителям бесплатно предлагают чистку, разделку и приготовление продуктов на месте.

Рынки "Москва – на волне" работают в Косино-Ухтомском районе и Митине. Они являются настоящей поддержкой рыбного хозяйства. Многоступенчатый контроль качества и безопасности делает площадки привлекательными для поставщиков, желающих выйти на массовый рынок или представить новый продукт.

Также рынки знакомят жителей и гостей Москвы не только с лидерами отрасли, но и с локальными рыбными промыслами. Помимо торговых рядов, там оборудованы специализированные зоны хранения и фудкорты, а качество всей продукции проверяют лаборатории.

На прилавках представлены рыба и морепродукты из ключевых рыбных регионов страны – от Карелии до Камчатки. Заказать продукцию можно онлайн через сервис "Купер".

Предыдущая праздничная акция на рыбных рынках "Москва – на волне" прошла ко Дню народного единства с 4 по 8 ноября. Покупателям предоставили скидки и позволили попробовать продукции из разных регионов России – от Заполярья до Дальнего Востока.

Скидка 35% действовала на мурманскую форель, дальневосточную горбушу и ростовского судака. Кроме того, акция распространялась и на живого карпа из Подмосковья.