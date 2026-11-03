Праздничную акцию подготовили на рынках "Москва – на волне" ко Дню народного единства

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Праздничная акция ко Дню народного единства пройдет на рыбных рынках "Москва – на волне" с 4 по 8 ноября. Покупателей ждут скидки и дегустации продукции из разных регионов России – от Заполярья до Дальнего Востока, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Скидка 35% будет действовать на мурманскую форель, дальневосточную горбушу и ростовского судака. Все три вида относятся к свежемороженой продукции. Акция распространяется и на живого карпа из Подмосковья. Свежемороженую рыбу можно купить на рынках или заказать с доставкой на дом, а живого карпа – только на самих площадках.

В дни акции в 14:00 посетители смогут продегустировать судака и горбушу. 7 ноября в это же время гостям предложат еще и запеченное филе судака с рассыпчатым кускусом.

Расширенный формат дегустаций дополняет привычные еженедельные дегустации. Он пользуется популярностью у посетителей, и на рынках его называют новой традицией. Повара показывают разные способы приготовления рыбы и подбирают гарниры. Крупы и соусы для таких блюд можно купить на рынках, чтобы повторить понравившиеся сочетания дома.

Мурманская форель приходит из Заполярья. Она предпочитает прохладную воду, насыщенную кислородом. Мясо у нее сочное и плотное, с тонкими жировыми прослойками, в нем есть омега-3 – жирные кислоты, важные для сердца и сосудов. Такую рыбу обычно готовят стейками на гриле, а маслянистый вкус оттеняют лимоном и свежей зеленью.

Дальневосточная горбуша – нежирная рыба с мягким, слегка сладковатым вкусом. В ней много белка и витамина B12, который важен для нервной системы. Розовый цвет мясу придают природные пигменты из ракообразных, которыми рыба питается. Из филе горбуши получаются нежные котлеты с румяной корочкой, а целую рыбу можно запечь в фольге, чтобы сохранить сочность.

Ростовского судака привозят из Ростовской области. Он живет в реках и водохранилищах бассейна реки Дон. В белом мясе много белка и минимум жира. Рыбу ценят за деликатный вкус, нежную текстуру и способность сохранять форму при приготовлении, поэтому судак подходит для рыбного заливного с морковью и свежей зеленью.

В ассортимент акции включили также подмосковного карпа – одомашненную форму сазана. У него нежное, сочное и чуть сладковатое мясо, причем брюшная часть обычно жирнее спинки. Карп – один из лидеров среди рыб по содержанию витамина D. Его можно запечь в сметане с лимоном или обжарить порционными кусочками до хрустящей корочки. Карпа привозят живым из подмосковных хозяйств. Его перевозят с соблюдением необходимых условий и держат в аквариумах.

При необходимости купленную рыбу бесплатно почистят, разделают и упакуют для перевозки. По желанию покупателя в отделе "Готовим на месте" ее бесплатно пожарят или запекут. Свежемороженую рыбу перед приготовлением нужно будет разморозить.

Ранее сообщалось, что 4 ноября некоторые соцучреждения Москвы изменят график работы. В частности, взрослые поликлиники откроются в 09:00, а завершат прием в 16:00. Детские поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят обычное расписание – с 06:30 до 15:00.