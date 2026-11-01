Ко Дню народного единства москвичей ждут выступления артистов, лекции и кинопоказы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей и туристов ждет насыщенная программа в честь Дня народного единства. Тематические мероприятия организуют более 450 городских музеев, библиотек, парков и других культурных площадок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Основная часть событий намечена на 4 ноября. Всего для жителей и гостей столицы подготовили около 600 познавательных экскурсий и лекций, творческих мастер-классов, выступлений артистов и кинопоказов", – отметила Наталья Сергунина.

Например, фольклорный центр "Москва" в День народного единства приглашает на представление "Моя великая Россия". Музыкальные и хореографические номера отразят самобытную культуру разных регионов страны, а сюжетную линию посвятят развитию государства от его зарождения до наших дней.

Культурно-досуговый центр парка "Ходынское поле" проведет 4 ноября серию мероприятий. Участникам экскурсии расскажут о том, какие события разворачивались на этом историческом месте в начале XVII века. Для любителей живописи организуют мастер-класс, а для поклонников русской классики – литературный вечер.

В сквере "Олимпийских чемпионов" в этот день состоится гастрономический фестиваль. Посетителям будут предлагать десерты, приготовленные по народным рецептам: яблоки в карамели с орехами и сушеной клюквой, сырники с брусничным вареньем, блины с яблочным повидлом, пышки с ягодным джемом. Программу дополнят выступления творческих коллективов и квизы о кулинарных традициях жителей из разных уголков России.

Гостям Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева 4 ноября предложат взглянуть на фольклор с точки зрения ботаники и вспомнить, какие растения встречаются в народных песнях, пословицах и поговорках. А на экскурсии в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова можно будет полюбоваться пейзажами российских просторов.

6 ноября в библиотеке № 183 имени Данте Алигьери состоится музыкальный вечер. Студенты и выпускники Музыкального училища имени Гнесиных исполнят произведения русских композиторов. 7 ноября всех желающих приглашают на концерт "Россия – симфония народов" в библиотеке № 92 – культурном центре имени К. И. Чуковского.

С 2 по 8 ноября в кинотеатрах сети "Москино" организуют бесплатные показы фильмов в рамках Международной недели "Народы России", которую проведут при поддержке правительства Москвы. Зрители увидят десятки художественных и документальных лент, посвященных разным культурам.

Программу в честь Дня народного единства подготовил и кинопарк "Москино". 4, 7 и 8 ноября гостей ждут театрализованные представления, спортивные состязания, мастер-классы и многое другое.

Большинство мероприятий бесплатные, на некоторые нужно зарегистрироваться заранее или приобрести билет. Подробности и условия посещения можно посмотреть на онлайн-ресурсах площадок.

С 3 на 4 ноября в столице также пройдет ежегодная акция "Ночь искусств", приуроченная в этом сезоне к Году единства народов России.

Ранее сообщалось, что праздничная подсветка украсит Останкинскую телебашню в Москве в День народного единства. В этот день медиафасад сооружения продемонстрирует жителям и гостям столицы видеоролик с памятником Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Московским Кремлем, храмом Василия Блаженного, а также развевающимся флагом России.

