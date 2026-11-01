В ЦОДД напомнили автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил автомобилистам о необходимости сменить летние шины на зимние. Об этом сообщил Дептранс Москвы со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.

В ЦОДД пояснили, что главный ориентир для замены – стабильная среднесуточная температура ниже 5–7 градусов. Езда на летних шинах в такую погоду повышает риск аварии и заноса при резких маневрах: резиновая смесь твердеет, теряет эластичность, сцепление с дорогой и управляемость ухудшаются, а тормозной путь растет. Поведение автомобиля становится непредсказуемым.

Ночью и рано утром температура ниже, на отдельных участках возможна гололедица. Тем, кто регулярно ездит между Москвой и областью, в ЦОДД советуют не откладывать замену: за городом холодает раньше. Ориентироваться только на календарь не нужно – важны фактическая температура и прогноз.

При установке зимних шин нужно проверить их состояние и остаточную глубину протектора – она должна быть более 4 миллиметров, а шины установить на все колеса. Также водителям необходимо проверить давление в шинах, аккумулятор, фары и стеклоочистители и залить зимнюю стеклоомывающую жидкость.

"Особенно внимательно стоит следить за прогнозом тем, кто выезжает рано утром или поздно вечером, когда температура ниже и возможно образование гололедицы, а также при поездках в область", – рассказал Ликсутов.

Он добавил, что информацию о резких изменениях погоды и дорожной обстановке оперативно размещают на информационных табло ЦОДД.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 заявлял, что первая гололедица этой осенью ожидается в столице 3 ноября. В этот день может пройти небольшой дождь, а ночью будет подмораживать. По словам синоптика, до конца текущей недели ожидается хорошая погода под влиянием антициклона: без осадков, с небольшими колебаниями температуры.

