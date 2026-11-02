Система "Честный знак" работает штатно на фоне сбоя в работе хостинг-провайдера

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Система маркировки "Честный знак" продолжает работать в штатном режиме, сбой затронул лишь информационный сайт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы.

"Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки работают в штатном режиме, ничего не нарушено", – прокомментировали в ЦРПТ.

Там уточнили, что не открывается только сайт, где публикуются новости компании. Причиной сбоя назвали проблемы на стороне хостинг-провайдера Beget.

В компании назвали случившееся "крупным инцидентом", который затронул "все уровни архитектуры". В связи с этим сайты российского сегмента интернета столкнулись с проблемами. Причины сбоя не уточнялись. Инженеры провайдера уже восстанавливают инфраструктуру в дата-центрах.