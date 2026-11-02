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02 ноября, 11:21

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NYT: Путин сорвал попытки западных стран изолировать Россию

Путин сорвал попытки западных стран изолировать Россию – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин наращивает международные контакты, несмотря на старания западных стран ограничить взаимодействие с Москвой. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету The New York Times.

"На прошлой неделе в российской столице Путин вел активную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и возвращается на главную сцену мировой политики", – указано в статье.

В подтверждение издание перечисляет несколько эпизодов. Среди них – телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, приезд в Москву лидеров африканских стран, а также контакты с американской администрацией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что западная кампания по изоляции России провалилась. По ее словам, страны Запада "унижаются", пытаясь реализовать свои планы. Они также спорят между собой о том, кто кому звонил.

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