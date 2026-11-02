Якубович с иронией отреагировал на внесение в базу ГУР Украины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущий Леонид Якубович с иронией прокомментировал внесение в базу данных Главного управления разведки министерства обороны Украины.

"Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю", – передает его слова РИА Новости.

Телеведущего добавили в базу 2 ноября. Основанием названа публичная поддержка действий России и политики российских властей в отношении Украины.

Также ему вменяют выступления за признание Донецкой и Луганской народных республик, участие в президентских кампаниях в качестве доверенного лица Владимира Путина и посещение Крыма.

По оценке научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, ГУР Украины, СБУ и украинские неонацистские батальоны выступают "наследниками пособников (Адольфа. – Прим. ред.) Гитлера" – ОУН и УПА (признаны в РФ экстремистскими и запрещены).