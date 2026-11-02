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02 ноября, 12:34

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Росстат: женщины ищут работу в среднем на месяц дольше мужчин

Росстат сравнил продолжительность поиска работы мужчинами и женщинами

Фото: 123RF.com/fizkes

Женщинам в России требуется больше времени, чтобы найти работу, чем мужчинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росстата.

В сентябре 2026 года средняя продолжительность поиска работы среди безработных женщин составила 5,7 месяца, а среди мужчин – 4,7 месяца. При этом уровень безработицы среди женщин достиг 2,4%, тогда как среди мужчин этот показатель составил 2%. В целом по стране он находился на отметке 2,2%.

Согласно результатам исследования, 20,4% безработных искали работу через органы службы занятости. Большинство – 66% – обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым.

Ранее сообщалось, что число россиян, которые не могут найти работу более года, выросло почти в 1,5 раза и достигло примерно 226 тысяч человек. По данным Росстата, доля таких соискателей увеличилась с 9,7 до 13,3%, а средняя продолжительность поиска работы составила 5,1 месяца.

Среди причин эксперты назвали усиление конкуренции за офисные вакансии, низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и увеличение сроков найма из-за дополнительных тестирований и проверок кандидатов. При этом 25,6% безработных находят работу за 1–3 месяца.

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