Радио "Судного дня" спустя неделю затишья передало первое сообщение

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "жужжалка", передала первое в ноябре сообщение. Об этом говорит телеграм-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.

2 ноября в 11:23 радио передало сообщение "дуче". Это произошло спустя неделю затишья.

Предыдущие сигналы "жужжалка" транслировала 26 октября. Тогда в эфире прозвучали слова "боевосбой" и "амадрилл". До этого УВБ-76 также передавала слова "метрит" и "неприятный".



"Жужжалка" представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются гудящие звуки, из-за чего она и получила свое название. Иногда гудки прерываются и транслируются слова на русском языке.

Название радио "Судного дня" она получила из-за теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука", но официальные лица опровергали эту информацию.

