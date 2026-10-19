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19 октября, 16:35

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "утесотрап"

Фото: 123RF.com/nehru

Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала новое необычное сообщение. В эфире прозвучало слово "утесотрап", пишет RT со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 эфир".

Сообщение прозвучало в 12:54 по московскому времени.

Ранее радиостанция передала еще несколько сигналов. В частности, 15 октября в эфире прозвучали слова "мнемосхема", "хрупоткач", "сульфосоль", "нокдаун" и "рогожа".

До этого УВБ-76 вышла в эфир с зашифрованным посланием "закопунш".

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