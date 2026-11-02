Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – с 21:00 2 ноября до 10:00 3 ноября. Ночью 3 ноября местами ожидается туман", – указано в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье.

Кроме того, похолодание придет в столичный регион предстоящей ночью. В Москве минимальная температура воздуха будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Московской области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Вечером 3 ноября в Московском регионе местами может выпасть первый в сезоне мокрый снег. По прогнозам синоптиков, он будет идти вперемешку с дождем.