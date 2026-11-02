Актриса Сьюки Уотерхаус опровергла слухи о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном

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Модель и актриса Сьюки Уотерхаус заявила, что слухи о тайной свадьбе с актером Робертом Паттинсоном не соответствуют действительности. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.

По словам Уотерхаус, пара обсуждает большое торжество, но дату пока не назначила.

"Либо все, либо ничего. Если мы решимся, то устроим грандиозную вечеринку на полную катушку", – призналась она.

Событие они перенесли минимум до конца года из-за плотных рабочих графиков. Уотерхаус также поделилась редким комментарием об отношениях с Паттинсоном, которые длятся уже около восьми лет.

"Это почти десятилетие, и это прекрасно. Иногда я даже не могу поверить, что у меня есть семья и что я настолько счастлива", – сказала актриса.

Поклонники при этом утверждают, что пара могла тайно расписаться.

Паттинсон и Уотерхаус вместе с 2018 года. В марте 2024-го у них родилась дочь. В январе 2025 года появились разговоры об их тайной свадьбе: Шэрон Стоун публично назвала Паттинсона мужем Уотерхаус.

Ранее Паттинсон рассказал, что во время работы над "Сумерками" испытывал неприязнь к своему персонажу Эдварду Каллену и намеренно сыграл его как "самоненавистника".

Однако со временем актер изменил отношение к франшизе. В интервью в январе 2025 года он удивлялся, что "Сумерки" до сих пор вызывают у зрителей сильные эмоции.