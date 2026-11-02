Запасы дизеля в мире упали до минимума за 35 лет

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Запасы дизельного топлива на отдельных рынках опустились до 35-летнего минимума для текущего сезона. Об этом заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер в ходе выступления на конференции ADIPEC 2026, передает ТАСС.

По словам аль-Джабера, такие показатели сложились после нарушения судоходства в Ормузском проливе. Он также отметил, что остальные рынки сталкиваются с дефицитом поставок сжиженного природного газа.

С момента начала кризиса в Ормузском проливе из мировых запасов изъяли почти миллиард баррелей нефти. Затраты на логистику при этом выросли до 30% от стоимости барреля, тогда как до начала конфликта США с Ираном они составляли 5%.

До этого американский лидер Дональд Трамп не исключал, что США нанесут новые удары по Ирану после промежуточных выборов в конгресс. При этом американский журналист Такер Карлсон заявил о возможной подготовке Штатов к ядерному удару по Ирану.

Ранее стало известно, что правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива его производителями до конца января 2027 года. Решение связано с поддержанием стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

