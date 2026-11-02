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США выступают за то, чтобы в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США, Европы и Украины.

По данным газеты, инициативу выдвинули спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре. Схема предполагает продажу российского газа через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции.

СМИ отмечает, что в Вашингтоне также пытались подать эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на углеводороды на фоне рекордно низких запасов газа в Европе перед зимой. В Белом доме предложили хранить выручку от таких продаж на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возобновление работы "Северного потока" как потенциально важный элемент более крупной сделки. Она, по замыслу, должна не только привести к урегулированию украинского кризиса, но и снять давние разногласия России с европейскими союзниками США.

Ранее Владимир Путин объяснил ситуацию с энергетикой в Европе поговоркой "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Президент указал, что Европа сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российского газа и разрывая долгосрочные контракты.

