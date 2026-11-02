Верховный суд РФ заявил, что начисленная после смерти пенсия не может быть унаследована

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Пенсионные выплаты, начисленные получателю уже после его смерти, не могут быть унаследованы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

Спор возник после того, как кредитная организация перевела пенсию на счет жительницы Омской области, которая к тому моменту скончалась. Региональное отделение Соцфонда потребовало вернуть ошибочно перечисленные 17,5 тысячи рублей, но банк отказался, сославшись на то, что не вправе распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование.

Суды первой и апелляционной инстанций иск уполномоченного органа удовлетворили и признали спорную сумму неосновательным обогащением банка. Они указали, что выплата пенсии прекращается со смертью получателя, поэтому средства, начисленные после этой даты, в наследственную массу не входят.

Кассация заняла другую позицию. По ее мнению, после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя, а требование о возврате средств следует предъявлять наследникам. В итоге ВС РФ отменил постановление кассации и оставил в силе решения нижестоящих судов.

"Коллегия по экономическим спорам разъяснила, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя", – заявили в Верховном суде РФ.

Ранее россиянам рассказали, что пенсию умершего супруга можно получать при нетрудоспособности. Нетрудоспособность определяется инвалидностью либо достижением установленного возраста. В 2026 году это 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

Также вдова или вдовец могут оформить пенсию по потере кормильца. Для этого необходимо предоставить документы о зарегистрированном браке.

