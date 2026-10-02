Биохимик Ходос: омолаживающие процедуры не замедляют старение организма

Старение человека начинается уже в 25 лет, заявили эксперты. Почему так происходит и как продлить молодость, разбиралась Москва 24.

Молодые пожилые?

Человеческий организм начинает переживать возрастные изменения уже в 25–30 лет. В этом возрасте могут появиться самые первые признаки увядания, хотя основные процессы старения запускаются после 45, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ближе к 50 годам износ организма становится более ощутимым, в этом возрасте, например, часто начинаются серьезные проблемы с сосудами. Однако скорость старения во многом зависит от самого человека: на нее напрямую влияют образ жизни, уровень физической активности и эмоциональное состояние.





Алексей Умрюхин доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Один из ключевых факторов, определяющих скорость старения, – это стресс и восстановление после него. Если напряжение, связанное, например, с работой, завершается достижением положительного результата, организм тренируется и наращивает резервные возможности. Если же стресс становится хроническим и не находит выхода, он разрушает ресурсы.

Для сохранения здоровья Алексей Умрюхин посоветовал придерживаться "закона средних нагрузок". Это значит, что любая физическая активность приносит пользу только при регулярной и привычной для тела работе. Человеку важно двигаться постоянно, но не делать что-то на износ и не превышать возможности своего организма.

Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что официально молодость длится до 35 лет. Однако он допустил, что при росте средней продолжительности жизни границы могут быть изменены.

Признаки старости

Эволюция устроена так, что после того, как любая особь в природе размножилась и оставила жизнеспособное потомство, организм может стареть. Этот процесс – часть индивидуального развития, онтогенеза, который протекает с зачатия и до последних дней жизни, объяснил в разговоре с Москвой 24 врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

"Все часто зависит от уровня здоровья человека. Слабые физически люди имеют тенденцию относить начало старения к очень раннему возрасту. В то же время у некоторых возрастзависимые заболевания могут не начаться и в 65 лет", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в целом у старения есть три проявления. Первое – ухудшение всех функций: зрения, пищеварения, скелета, мускулатуры, интеллекта, памяти и так далее. Второе – формирование риска возрастзависимых заболеваний и синдромов: сахарного диабет второго типа, онкопатологии, атеросклероза и других.

Третье – смесь двух первых проявлений, что с возрастом повышает риск смерти. Примерно после 20 каждые 8 лет он увеличивается в два раза. Поэтому, если человек нефункционален, не занимается спортом, не развит когнитивно, он, как правило, относит увядание к более ранним периодам, предупредил Новоселов.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Старение начинается около 30 лет, на это указывают многие вещи. Первое: например, у мужчин в среднем каждый год снижается сила кисти руки. Ее измеряют методом динамометрии, что является показателем состояния объема и качества всей скелетной мускулатуры. Второй признак: чемпионами по шахматам становились около 21 года, а теряли корону примерно в 30. То есть когнитивные функции начинают постепенно работать хуже, многие просто этого не замечают.

Если поддерживать объем скелетной мускулатуры, старение возможно замедлить, отметил эксперт.

"Физическая нагрузка, дозированная, персонифицированная, аэробная и силовая, отсрочит проявление возрастных признаков. Также нужно учиться, питаться сбалансированно, что поддержит иммунитет. Таким образом, не понимая до конца механизма старения, можно на него воздействовать. При этом рекомендации заниматься спортом и тренировать мозг помогают, даже если человек в 40 лет и далее решил встать на правильный путь", – объяснил гериатр.

Единого совета, как лучше поддерживать когнитивные функции, нет, поскольку мозг слишком сложно устроен. Все зависит от уровня образования и интересов, добавил Новоселов.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова В целом мозг нужно загружать. Я, например, делаю это с помощью писательства: для этого смотрю тысячи источников – научные статьи, лекции врачей и ученых всего мира. Делаю критическую оценку, что взять, а что нет. Они на разных языках, чаще на английском, значит, мне нужно знать его.

При этом одним необходимо ходить в театр, другим – читать, путешествовать. Причем туризм крайне полезен не только для когнитивного тренинга, но и ментального. Положительные эмоции в целом очень важны: если человек не будет получать их, а станет жить в страхе и депрессии, то начнет стареть быстрее, заключил эксперт.

Антиэйдж процедуры не работают?

Биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Александр Ходос в беседе с Москвой 24 отметил, что большинство людей ошибочно ориентируются в вопросах старения на то, как человек выглядит.

"Сегодня существует множество косметических и косметологических процедур, которые действительно помогают поддерживать хороший внешний вид. Но надо понимать, что это направлено исключительно на него", – подчеркнул эксперт.

Он согласился с мнением, что человек начинает стареть примерно в 25–28 лет. До этого момента организм развивается, наращивает органы, мышечную массу, кости. После указанного возраста у разных людей процессы по-разному останавливаются и начинают идти в обратную сторону.





Александр Ходос биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Есть множество методик и процедур: RF-лифтинг, золотые нити, массажи, воздействие лазерами. Все это улучшает внешний вид, но ни один процесс на сегодняшний момент в реальности не замедляет старение. Простой пример: RF-лифтинг очень популярен, подтягивает кожу, она начинает лучше выглядеть. Но по факту микроволновым излучением нагревают коллаген, который от повышения температуры сжимается – переходит из нормальной биологической формы в состояние как у сваренного вкрутую яйца. Внешний эффект хороший: морщинки разгладились, кожа стала более упругой, а по факту мы просто "поджарили" свой коллаген. Пройдет время, организм его разрушит и заместит обычным, и все вернется на круги своя.

Если говорить о массажах, они тоже не могут омолодить организм, хотя и являются полезными. Например, лимфодренажный, который разрешено делать не всем, увеличивает скорость тока лимфы, улучшает обращение жидкости и кровообращение, отметил эксперт.

"Теперь о витаминах. Во многих случаях это полезная и нужная вещь, если хорошие производители делают честные добавки. С точки зрения функционирования это не так плохо: мы восполняем дефициты, которые есть. В противном случае организм, скорее всего, приспособится, но это явно не пойдет на пользу здоровью. Однако эти вещи никоим образом не замедляют старение и ничего не омолаживают", – объяснил специалист.

По его словам, биохимия и биология настолько продвинулись за вперед, что ученые нашли реальные механизмы и технологии, помогающие замедлить возрастные изменения. Однако в этом вопросе есть ключевая сложность: самих механизмов старения много, и конкретный, с одной стороны, работает независимо, а с другой – связан с остальными, поэтому с каждым приходится взаимодействовать отдельно. Пока не удалось найти единую "кнопку", которую можно было бы "выключить".





Александр Ходос биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Хотя сегодня уже есть технологии, которые позволяют что-то остановить – не просто замедлить, а нажать "стоп". В частности, помогают физиотерапевтические процедуры. Есть и инъекционные вещи. Очень популярны факторы Яманаки: они позволяют омолодить клетки человека, то есть не просто остановить старение, а откатить все назад, заставить развиваться в обратном направлении. Но это не так просто: есть серьезные онкогенные и тератогенные последствия. Клетки омолаживаются, но потом, когда начинают новую жизнь, часто становятся онкологическими.

Всего факторов Яманаки было найдено четыре: один, самый онкогенный, исключили, и специалисты продолжают работать с тремя. Их пытаются модифицировать, и даже происходят клинические исследования на людях, отметил эксперт.

"Начали с попыток омоложения глаз. В орган вводят определенные факторы, ждут несколько часов: за это время происходит откат клеток до более молодого состояния. Затем вводят другой препарат, который этот процесс прекращает. Идея в том, чтобы не откатить клетки совсем к молодому состоянию – это закончилось бы плохо, – а на какое-то время, потом остановить. В итоге человек получает омоложенный орган, не организм", – объяснил Ходос.

Он отметил, что теоретически, если с глазами все получится, ученые будут пробовать такую процедуру на других органах. Однако, как применить это целиком на организме, пока не очень понятно – это нерешенная задача, заключил Ходос.

