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02 октября, 18:55

Происшествия

Мать убитых в Паттайе брата и сестры запросила у полиции результаты судмедэкспертиз

Фото: MAX/SHOT

Мать погибших в таиландской Паттайе Дианы и Романа Назимовых Зарина сообщила РИА Новости, что запросила в полиции Таиланда информацию о результатах судебно-медицинских экспертиз по делу об убийстве ее детей.

Это произошло после заявлений о том, что один из обвиняемых признался в изнасиловании Дианы. Таиландские СМИ уже сообщали, что злоумышленники признали свою вину по нескольким обвинениям, включая изнасилование девушки. Как рассказала женщина, изначально следствие утверждало, что этого не было.

По словам Зарины, она спрашивала у полиции о доказательствах, на которых основано обвинение, и есть ли подтверждение судебно-медицинской экспертизой или дополнительными исследованиями. Назимова также пыталась выяснить, почему сначала ей давали иную информацию.

"Эти вопросы я задала полиции. Ответа по существу до сих пор не получила", – сказала женщина.

Она подчеркнула, что не собирается отрицать результаты следствия, а всего лишь хочет получить точную информацию о результатах расследования и экспертиз.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе в конце июля. Затем был обнаружен их мотоцикл, а спустя время полицейские задержали подозреваемых. Они признались, что застрелили Романа, а его Диану забили до смерти.

Фигурантами дела стали четыре человека. При этом мать погибших заявила, что ее дети являются героями, так как их смерть остановила серию убийств в городе.

Также сообщалось, что двум гражданам Таиланда, обвиняемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе, грозит смертная казнь. По основным обвинениям в двойном предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и грабеже в ночное время с выдачей себя за полицейских предусмотрена смертная казнь. По остальным обвинениям, включая незаконное хранение оружия, фигурантам грозят длительные сроки заключения.

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