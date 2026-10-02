Родственники Тиммы попросили суд взыскать с Седоковой долю в нежилых помещениях в Москве

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Представитель семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы попросил суд взыскать с певицы Анны Седоковой долю в нежилых помещениях в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно ответу управления Федеральной налоговой службы по Москве от 27 августа, Седокова владеет квартирой на улице Авиационной, доме 79. Также ей принадлежат нежилые помещения на Шелепихинской набережной, доме 34, корпусе 4.

По словам представителя истца, это новые сведения о недвижимости, которая не является совместно нажитым имуществом, но имеет значение для дела. Поэтому он потребовал включить в иск требования о взыскании в пользу семьи спортсмена по 1/4 доли в помещениях.

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. Журналисты писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица призналась, что "жила в аду" последние годы. Также она упоминала об агрессии со стороны баскетболиста.

Спустя время Седокова заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

