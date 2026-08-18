Певица Седокова выложила в Сеть сообщения Тиммы о выплатах сыну

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Певица Анна Седокова обнародовала в соцсетях фрагменты личных сообщений, которые принадлежат ее покойному экс-супругу баскетболисту Янису Тимме. Об этом пишет "Радио 1".

На опубликованных скриншотах фигурируют имена бывшей супруги спортсмена Саны, его отца Райтиса и сына Кристиана. Согласно переписке, за 3 года Тимма перечислил на содержание ребенка около 700 тысяч евро. В одном из сообщений он утверждает, что эти выплаты серьезно отразились на его финансовом положении.

По версии Седоковой, после возникновения денежных трудностей Сана согласилась снизить ежемесячную сумму с 5 до 3 тысяч евро. В переписке баскетболист также жаловался отцу на конфликт с бывшей женой и писал, что хочет чаще общаться с сыном.

Еще один фрагмент сообщений касается отношений Тиммы с Седоковой. В нем автор текста заявляет, что певица и ее сын Гектор поддерживали его в непростой период, и призывает отца перестать обвинять близких и "начать с себя".

Певица опубликовала эти материалы после обвинений в том, что она якобы лишила Кристиана финансовой помощи со стороны отца. Сана и Райтис Тимма пока публично не комментировали эту информацию.

Между тем представители родственников баскетболиста в ходе заседания Останкинского суда Москвы заявили об изменении исковых требований к Седоковой. Они просят признать недействительным брачный договор, заключенный между ней и Тиммой в Майами, а также взыскать с певицы более 31 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Как уточнил один из представителей истца, сторона просит выделить супружескую долю и взыскать по 10 миллионов 666 тысяч рублей в пользу каждого из трех заявителей. Соответствующие документы приобщены к материалам дела. Истцами выступают родители погибшего спортсмена, а также его первая супруга.

Тимма покончил с собой в конце 2024 года. СМИ писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама артистка призналась, что "жила в аду" последние годы. Она упоминала об агрессии со стороны бывшего супруга.

Спустя время певица заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".