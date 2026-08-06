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06 августа, 15:54

Шоу-бизнес

Седокова заявила, что не виновата в смертях мужей

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Алексей Белкин

Певица Анна Седокова в своих соцсетях заявила, что не виновата в смертях бывших супругов – футболиста Валентина Белькевича и баскетболиста Яниса Тиммы.

Белькевич скончался в 2014 году от тромбоэмболии, а Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. В ответ на обвинения певица подчеркнула, что не несет ответственности за то, что произошло с человеком спустя 10 лет после расставания.

Она напомнила, что рассталась с Белькевичем 20 лет назад, когда ей самой был 21 год, а их общей дочери – год. Несмотря на ребенка, экс-супруги не общались друг с другом, а спортсмен, в свою очередь, не общался с дочерью.

"Несу ли я ответственность за то, что стало с человеком через 10 лет, как он бросил меня? Любил ли он меня когда-то? Нет. Ему даже дочка единственная никогда не была важна", – подчеркнула певица.

Она добавила, что смерть Тиммы является "огромной болью", которую нельзя трогать. При этом двое других ее мужей счастливы. Артистка назвала их "классными и самыми лучшими".

Кроме того, она отметила, что ее успокоил экстрасенс Александр Шепс, который в ходе программы "Мастер игры" сказал ей, что она ни в чем не виновата.

Ранее певица признавалась, что последние годы "жила в аду". В начале июля она рассказала, что Тимма испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Например, на День святого Валентина мужчина, по словам Седоковой, избил ее с такой силой, что "наутро половина лица была синей".

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