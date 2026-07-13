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13 июля, 15:31

Шоу-бизнес

Адвокат семьи Тиммы заявила, что его мать в ужасе от обвинений Седоковой в насилии

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Мама латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Аусма в ужасе от того, что певица Анна Седокова выдвинула против ее сына обвинения в домашнем насилии в день рождения спортсмена. Об этом изданию "СтарХит" рассказала адвокат семьи Маргарита Гаврилова.

"Очень трагично переносит все мама, бедная. Она в таком жутком шоке, так плакала, когда узнала, что она о нем сказала. Как же так можно – ничего святого", – поделилась адвокат.

По ее словам, в ближайшее время мама баскетболиста планирует обнародовать голосовое сообщение, полученное от певицы, которое та отправила ей утром в день рождения Тиммы.

Ранее Седокова рассказала, что Тимма испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Она вспомнила случай в День святого Валентина. Тогда мужчина избил ее так, что у нее половина лица "была синей", а затем кидался на нее и детей с ножом.

После этого спортсмен извинялся "тысячу раз", однако, по словам певицы, семья все равно испытывала страх каждый раз, когда он заходил в комнату.

Адвокат семьи Тиммы назвала обвинения в насилии ложью "от первого до последнего слова". В связи с этим близкие спортсмена намерены подать к Седоковой иск о защите чести и достоинства.

Отец баскетболиста, в свою очередь, предложил певице пойти с доказательствами в суд, а также указал, что написать можно все что угодно.

При этом продюсер Сергей Дворцов встал на защиту Седоковой и заявил, что она не соврала о пережитом насилии в браке с Тиммой. Также он призвал не судить певицу и отметил, что лишь она сама знает, что происходило в ее прошлых отношениях.

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. Журналисты писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица призналась, что "жила в аду" последние годы. Также она упоминала об агрессии со стороны баскетболиста.

Спустя время Седокова заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

Судебный спор возник вокруг имущества певицы Седоковой и баскетболиста Тиммы

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