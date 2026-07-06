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06 июля, 17:36

Шоу-бизнес

Продюсер Дворцов заявил, что Седокова не соврала о насилии со стороны Тиммы

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Иван Макеев

Певица Анна Седокова не соврала о том, что пережила насилие в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Он также обратился к хейтерам Седоковой, которые считают ее рассказы об абьюзе со стороны спортсмена фейками, и призвал их не судить певицу. Дворцов отметил, что лишь сама артистка знает, что происходило в ее прошлых отношениях.

"Я хочу встать на ее защиту, потому что Аня спустя два года после смерти Яниса вышла на прямую связь со своими поклонниками и все объяснила, как есть, как было. Она рассказала, что пережила и что до сих пор переживает. Как говорится, не суди, да не судим будешь", – подчеркнул он.

По мнению Дворцова, Седокова поступила правильно, рассказав о насилии перед днем рождения Тиммы. Он отметил, что певица и спортсмен были очень яркой парой, которая "многого натерпелась" друг от друга в браке. Также продюсер добавил, что артистка "прошла испытание на прочность" с экс-супругом, но при этом "была счастлива".

"Насколько я знаю, Аня рассказывала, что он изменял. Да, возможно, Аня тоже не без греха. Но мы все взрослые люди, все прекрасно понимаем. Зная Аню, она открылась всем сердцем и душой", – раскрыл Дворцов.

При этом Седокова вкладывала много денег в своего бывшего мужа, подчеркнул продюсер. Теперь, по его мнению, пришло время "получать отдачу".

Как рассказала ранее сама певица, Тимма испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Она вспомнила случай, произошедший в День святого Валентина. Тогда мужчина избил ее так, что у нее половина лица "была синей", а затем кидался на нее и детей с ножом.

После случившегося баскетболист "тысячу раз" просил прощения, однако, по словам певицы, семья все равно испытывала страх каждый раз, когда он заходил в комнату.

Отец спортсмена, комментируя заявление Седоковой, предложил певице пойти с доказательствами в суд. Он отметил, что написать можно все что угодно, и добавил, что уже ничему не удивляется.

Адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова, в свою очередь, назвала обвинения в насилии ложью "от первого и до последнего слова". В связи с этим близкие Тиммы намерены подать к Седоковой иск о защите чести и достоинства.

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. СМИ писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица призналась, что "жила в аду" последние годы. Также она упоминала об агрессии со стороны баскетболиста.

Спустя время Седокова заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

Судебный спор возник вокруг имущества певицы Седоковой и баскетболиста Тиммы

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