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06 июля, 17:00

Происшествия

Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 22 человек

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Число пострадавших от украинской атаки на рынок в Токмаке в Запорожской области увеличилось до 22 человек. Об этом министерство здравоохранения региона сообщило в MAX.

По данным ведомства, сейчас в больницах остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести. Еще 8 пострадавших получают амбулаторную помощь.

"Состояние 4 пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", – уточнили в министерстве.

В результате удара ВСУ по городскому рынку, который был нанесен 3 июля, погибли 5 человек. Глава региона Евгений Балицкий поручил соцблоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших. Он заверил, что все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки, а помощь будет оказана в полном объеме.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН с требованием принять меры в связи с новыми жестокими атаками ВСУ на мирное население. Адресатами стали Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и спецпредставитель Генсекретаря ООН Ванесса Фрезье.

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