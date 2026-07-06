06 июля, 16:58Транспорт
Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности
Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"
Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности на 10 стойках "Живое общение" в столичном метро. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Сделать это можно 6, 7 и 8 июля с 08:00 до 20:00 на станциях:
- "Площадь Революции";
- "Александровский сад";
- "Курская";
- "Павелецкая";
- "Белорусская";
- "Китай-город";
- "Чкаловская";
- "Хорошёвская";
- "ЦСКА";
- "Электрозаводская".
Тематическая акция продлится до 8 июля включительно.
Ранее сообщалось, что свыше 300 культурных площадок столицы в разных районах подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. Основная ее часть запланирована на 8 июля. Москвичей и туристов ждут фестивали, кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции и многое другое.
Например, 8 июля в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, а в Государственном музее обороны Москвы – постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии. Также в парке "Зарядье" 8 июля пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров, выполненных в традиционном стиле.