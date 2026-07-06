Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности на 10 стойках "Живое общение" в столичном метро. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Сделать это можно 6, 7 и 8 июля с 08:00 до 20:00 на станциях:



"Площадь Революции";

"Александровский сад";

"Курская";

"Павелецкая";

"Белорусская";

"Китай-город";

"Чкаловская";

"Хорошёвская";

"ЦСКА";

"Электрозаводская".

Тематическая акция продлится до 8 июля включительно.

Ранее сообщалось, что свыше 300 культурных площадок столицы в разных районах подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. Основная ее часть запланирована на 8 июля. Москвичей и туристов ждут фестивали, кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции и многое другое.

Например, 8 июля в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, а в Государственном музее обороны Москвы – постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии. Также в парке "Зарядье" 8 июля пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров, выполненных в традиционном стиле.

